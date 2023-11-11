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Сегодня, 14:12

Биджиев считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» за счет опыта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».

«Составители календаря как будто знали, что это будет центральный матч первого круга. В принципе, обе команды подходят к очной игре в достаточно приличной форме. «Краснодар» на протяжении первого круга показывал стабильную игру. Единственное, в последних турах он растерял большую часть своего отрыва, сократившегося с семи до двух очков. В пользу «Зенита» будет то, что он сыграет дома при своих болельщиках, которые очень хорошо поддерживают свою команду. Также у питерцев есть преимущество в опыте футболистов. Я думаю, матч будет со стороны «Краснодара» достаточно закрытый. Обладая квалифицированными форвардами, которые могут здорового убегать вперед, он сыграет на контратаках. В обороне «Краснодар» действует достаточно уверенно. В воротах у команды Сафонов, один из лучших вратарей чемпионата. «Зениту» будет далеко не просто, но я все-таки думаю, что он одержит победу. Как раз потому, что он играет дома и более опытный», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету команды Владимира Ивича 31 очко, она располагается на первой строчке таблицы.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005443463_bidjiev_dal_prognoz_na_match_zenit__krasnodar
Хасанби Биджиев
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