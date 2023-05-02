Биджиев заявил, что Евсееву хорошо известна схема «Факела»

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела» вместо Дмитрия Пятибратова.

«Казалось, что нелогично после победы над «Динамо» менять главного тренера. Но такие ситуации бывают, и они уже не раз встречались. Может быть, не в РПЛ, но в других лигах. Скорее всего, вопрос был решен заранее, и оставалось уточнить какие-то формальности. Конечно, несколько неожиданно, что это произошло за пять туров до окончания чемпионата. В пользу назначения Евсеева играет тот факт, что тактическая схема, по которой играет «Факел», ему хорошо известна. Его команды провели очень много матчей, используя расстановку с пятью защитниками, поэтому для него это не новинка. Я думаю, назначение Вадима положительно скажется на игре «Факела», потому что у него высокий авторитет как бывшего футболиста, ну и как тренера то же самое. Надеюсь, он решит все задачи, поставленные перед ним руководством», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.