Биджиев заявил, что «Спартак» проявил бойцовские качества в матче с «Краснодаром»

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3).

«Матч был очень важен для обеих команд с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Спартаковцы ведут борьбу за второе место с «Ростовом», а «Краснодар» в случае своей победы приблизился бы к группе команд, конкурирующих за бронзовые медали чемпионата. По драматургии матч оказался суперинтересным для зрителей. Нужно, конечно, похвалить «Спартак» за то, что он смог вытащить такой тяжелый матч против непростого соперника. Проявили, как говорится, бойцовские качества — ну и мастерство, естественно. Я думаю, победа «Спартака» заслуженная, и он продолжает гонку за серебряные медали. Я думаю, тем, что в конце чемпионата борьба обостряется, как говорится, на всех фронтах. На заключительном отрезке сезона эмоции у футболистов большие, они хлещут через край, поэтому каждый матч проходит в острой борьбе, и совершается немало нарушений правил внутри штрафной площади», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.