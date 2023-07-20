Сегодня, 17:49
Тренер молодежной команды «Химки» Ринат Билялетдинов заявил, что хочет увидеть футбольное зрелище в новом сезоне чемпионата России.
«У меня завышенные ожидания от предстоящего сезона. Хочется увидеть футбольное зрелище. Надеюсь, его будет побольше, но не меньше, чем в прошлом чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.
Также он предположил, будет ли в РПЛ борьба за чемпионство.
«Может быть, но «Зенит» — явный фаворит, потому что у команды ударная атакующая группа. Несомненно, она выше классом, чем у соперников, но не все решает класс. Мотивация тоже важна», — добавил тренер.
По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В матче-открытии первого тура встретятся «Динамо» и «Краснодар».