Билялетдинов: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но борьба за чемпионство может быть»

Тренер молодежной команды «Химки» Ринат Билялетдинов заявил, что хочет увидеть футбольное зрелище в новом сезоне чемпионата России.

«У меня завышенные ожидания от предстоящего сезона. Хочется увидеть футбольное зрелище. Надеюсь, его будет побольше, но не меньше, чем в прошлом чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он предположил, будет ли в РПЛ борьба за чемпионство.

«Может быть, но «Зенит» — явный фаворит, потому что у команды ударная атакующая группа. Несомненно, она выше классом, чем у соперников, но не все решает класс. Мотивация тоже важна», — добавил тренер.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В матче-открытии первого тура встретятся «Динамо» и «Краснодар».