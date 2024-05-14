Билялетдинов: «На игре «Зенита» сказывается утрата мотивации Венделом и Клаудиньо»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о проблемах «Зенита» в концовке сезона.

«Зенит» усилился, купив Педро, но он молодой и играет не стабильно. Сталкиваясь с повышенным вниманием к себе, он пробуксовывает, потому что опыт надо наработать. Несомненно, хорошее приобретение, но нужно выждать время.

Другие приобретения, Изидор из «Локомотива», вроде, потенциал есть, но в общий рисунок не вписывается. Там много их — Мантуан, Артур, Клаудиньо. Несомненный лидер команды — Вендел, казалось бы, закручивай всю эту карусель, но что-то не срабатывает", — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

По мнению специалиста, Вендел не может найти с партнерами то взаимопонимание на поле, которое раньше было с Малкомом.

«Привычные связи с ним отсутствуют, а новые не обрастают стабильностью. Хотя, можно сказать, что, например, Кассьерра раскрылся именно в «Зените», но этого не всегда достаточно. Утрата общей мотивации у Вендела и Клаудиньо сказывается. Им, видимо, приелось. Это чемпионство не сильно их задевает, отсюда идёт сброс энергетики в матчах.», — добавил Билялетдинов.

«Зенит» после поражения в матче с ЦСКА потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ и после 28 туров уступает «Динамо» два балла.