Билялетдинов назвал «Факел» неудобным соперником для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Факелом».

«Ничего страшного, что Промес не поехал в Воронеж. У «Спартака» все позиции закрыты. «Факел» — неудобный для всех соперник, потому что футболисты бегают очень много. «Спартак» сильнее, но «Факелу» тоже есть что предложить. Будет ли много борьбы в матче? В Воронеже у всех проблемы. Сейчас «Факел» немного выбрался из зоны вылета, у них 12 очков. Со «Спартаком» получится эмоциональный матч. Наверняка будет много болельщиков, и половина из них, возможно, поболеет за «Спартак». «Факел» — это всегда интересно», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Факел» — 13-й (12 очков).

Игра «Факел» — «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.