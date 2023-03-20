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20 марта, 22:44

Билялетдинов назвал главную проблему «Локомотива» после возобновления сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов выделил проблему команды после возобновления сезона.

«Неплохой старт, очень даже. Единственное, что бросается в глаза или тревожит, — это перепад. Я имею в виду, что команда первые таймы проводит хуже, чем вторые. Не могу сказать, с чем это связано, думаю, что тренер разберется. Но стоит отметить, что в Кубке случилось в первом тайме, во втором — вроде все хорошо было, но не смогли додавить. То же самое с «Краснодаром» — проигрывали и хорошо, что додавили. То есть, в первых таймах проседает команда, это очевидно», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054505_diniyar_bilyaletdinov_nazval_glavnuyu_problemu_lokomotiva_posle_vozobnovleniya_sezona
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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