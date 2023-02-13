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Сегодня, 14:06

Билялетдинов: «Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал московский клуб главной интригой второй части сезона чемпионата России.

«Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив». Буду следить за ним. Все остальное менее интересно. Это не связано с Дзюбой, при чем здесь он? Во-первых, я болею за «Локомотив». Во-вторых, интересно, выберется ли команда, в каком состоянии будет во второй части сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995145-diniyar-bilyaletdinov-dlya-menya-lokomotiv-glavnaya-intriga-vesennej-chasti-rpl.html
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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