Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

Билялетдинов назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал игроков, которых мог бы выделить по итогам первой части сезона РПЛ.

— Батраков, Кордоба и Тюкавин. Почему они? «Краснодар» на первом месте, и Кордоба забивал голы-красавцы. Без него потенциал у «Краснодара» совершенно другой. Тюкавин — динамовская сила, бомбардир, на нем многое держится. Заточен на реализацию. Конечно, ведущий игрок. Ну а Батраков — это не аванс молодому игроку, своей игрой он действительно радовал глаз, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru. — Я бы еще назвал Барко из «Спартака». Пусть все четверо будут на первом. Глушенков травмировался и выбыл из гонки. Барко, конечно, на пару с Угальде, но он только в концовке заиграл, и то благодаря появлению Барко.

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» занимает четвертую позицию с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество баллов.

Источник: Metaratings
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Денис Попов считает, что уход Роши из ЦСКА зависит от желания игрока
Бышовец — о Станковиче: «Его профессиональные и человеческие качества объединили игроков «Спартака»
Адиев назвал лучших в первой части сезона РПЛ
Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»
Спортивный директор ЦСКА Мовсесьян покидает клуб
Боярский: «Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной распрямится и снова станет чемпионом»
Сегодня
Вчера
Неделя