Билялетдинов назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал игроков, которых мог бы выделить по итогам первой части сезона РПЛ.

— Батраков, Кордоба и Тюкавин. Почему они? «Краснодар» на первом месте, и Кордоба забивал голы-красавцы. Без него потенциал у «Краснодара» совершенно другой. Тюкавин — динамовская сила, бомбардир, на нем многое держится. Заточен на реализацию. Конечно, ведущий игрок. Ну а Батраков — это не аванс молодому игроку, своей игрой он действительно радовал глаз, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru. — Я бы еще назвал Барко из «Спартака». Пусть все четверо будут на первом. Глушенков травмировался и выбыл из гонки. Барко, конечно, на пару с Угальде, но он только в концовке заиграл, и то благодаря появлению Барко.

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» занимает четвертую позицию с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество баллов.