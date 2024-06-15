Билялетдинов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей

Российский тренер Ринат Билялетдинов положительно оценил трансфер российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, со знаком «плюс», жирным причем! Во-первых, это чемпионат топовой пятерки. Наверное, на пятом месте находится в Европе чемпионат Франции, хотя я бы с этим поспорил даже. Но, в любом случае, считается одним из ведущих чемпионатов, это престижно. Клуб — чемпион, все время играет в Лиге чемпионов. И это отдает должное нашей вратарской школе. У нас сейчас такая плеяда вратарей, что просто глаза разбегаются. Вратари очень-очень высокого уровня», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.