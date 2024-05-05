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Сегодня, 20:55

Билялетдинов назвал полузащитника «Балтики» Козлова лучшим дебютантом РПЛ в сезоне-2023/24

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о лучших дебютантах РПЛ нынешнего сезона.

«Для меня лучшим дебютантом в РПЛ является Козлов из «Балтики». Если брать легионеров, то по манере игры выберу двоих: ростовского иранца Мохеби и армейца Файзуллаева. Они играют отрезками, нестабильно, но достаточно качественно», — цитирует Билялетдинова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник Данила Козлов отыграл 7 матчей за «Балтику» в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет 1 матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: Sport24
Динияр Билялетдинов
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Балтика
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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