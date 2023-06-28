Билялетдинов — о нынешнем поколении российских футболистов: «Все что-то умеют, играют, но красок не хватает»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о силе нынешнего поколения российских футболистов.

«Было ли поколение Евро-2008 сильнее нынешнего? Стараюсь не сравнивать никакие поколения. Футбол не стоит на месте, а развивается, скорости другие уже. Невозможно сравнить поколение 2008 года с поколением 1998 года. Да, были всплески, яркие события, но такие сравнения не корректны, тем более в условиях, которые сложились сейчас. Достаточно ли сильное нынешнее поколение? Оно ровное. Все что-то умеют, играют, но красок не хватает. Но, опять же, мы сейчас в такой ситуации, что давать оценки некорректно», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России завоевала бронзовые медали.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.