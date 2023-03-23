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Билялетдинов назвал заслуженным техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал решение КДК РФС засчитать техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«Для «Пари НН» наказание заслуженное. Есть регламент, который надо соблюдать. Всt по делу. Пока нельзя сказать, что для «Торпедо» очки после техпоражения станут ключевыми. Отставание от зоны стыков по-прежнему большое. Посмотрим, сможет ли команда за оставшиеся туры исправить ситуацию. Сейчас будет пауза, должен прийти новый тренер: может, что-нибудь придумают», — цитирует «Чемпионат» Билялетдинова.

Ранее «Торпедо» подавало протест на факт несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5041753-diniyar-bilyaletdinov-pari-nn-nakazali-zasluzhenno-est-reglament-kotoryj-nado-soblyudat.html
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