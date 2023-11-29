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Сегодня, 17:49

Билялетдинов: «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве», нет оснований его увольнять»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о работе главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

«Пусть Галактионов работает в «Локомотиве». Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у «Локомотива» есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

28 ноября «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:2).

В РПЛ железнодорожники занимают восьмое место. Команда Галактионова набрала 25 очков за 16 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-pust-galaktionov-rabotaet-v-lokomotive-net-osnovanij-ego-uvol-nyat/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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