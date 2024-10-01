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Билялетдинов объяснил, чем ему нравится «Локомотив» в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов похвалил игру команды в текущем сезоне.

«У «Локомотива» бензобаки в процессе наполнения. Есть, что делать и что улучшать, но мне нравится сейчас смотреть «Локомотив». Есть вещи, которые мы любим, какие-то индивидуальные решения. То чего многим командам РПЛ не хватает. «Локомотив» сейчас этим в выгодную сторону отличается от других. Свои ребята сами чувствуют себя в своей тарелке», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

«Локомотив» после 10 туров с 24 очками занимает второе место в РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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