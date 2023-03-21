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Билялетдинов объяснил, почему «Ростов» зарабатывает много пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов объяснил, почему «Ростов» зарабатывает в этом сезоне много пенальти.

«Просто «Ростов» достаточно агрессивно действует в штрафной площади. Это стечение обстоятельств. Помню, когда «Рубин» становился чемпионом, у них 70 процентов голов было забито со стандартных положений. Пенальти, угловые и штрафные. Тут хочешь — не хочешь, будут игроки грамотно подставляться», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Билялетдинова.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054517_diniyar_bilyaletdinov_obyyasnil_pochemu_rostov_zarabotal_13_penalti_v_20_matchah_chempionata_rossii
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Ростов
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