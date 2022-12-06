Билялетдинов: «Сомневаюсь, что Мозес и Кейта вернутся весной в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов объяснил, почему красно-белые ищут центрального защитника.

«Все говорят про красно-белых, мне на них, если честно, все равно. «Спартак» — народная команда? Ну-ну. Ну, ищут и ищут они футболиста на позицию центрального защитника, и ладно. Там сейчас играет Джикия, Литвинов и Мевля. Наверное, им нужен еще защитник для полной укомплектованности состава ко второй половине сезона, чтобы был какой-то запас прочности», — приводит Metaratings.ru слова Билялетдинова.

Также он оценил вероятность возвращения Виктора Мозеса и Кейта Бальде в состав «Спартака» весной.

«Сомневаюсь, что Мозес и Кейта вернутся весной в «Спартак». У красно-белых и сейчас состав нормальный. Не знаю, будет ли возвращение усилением, тем более они были травмированные и долго не играли. Не думаю, что в этих футболистах есть большая необходимость на данный момент», — добавил специалист.

Мозес выбыл из строя команды до конца года из-за травмы. Полузащитник перенес операцию на ахилловом сухожилии. Нападающий Бальде был дисквалифицирован за допинг на три месяца — с 15 сентября по 5 декабря 2022 года.