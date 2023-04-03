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Сегодня, 10:31

Билялетдинов объяснил, почему уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«В последних матчах у «Спартака» проблемы с реализацией моментов — они не забивают. В матче с «Ахматом» снова не смогли забить. Травма Промеса — это большая потеря для «Спартака». Квинси тоже обидно... Во-первых, у него пострадает бомбардирский график. Во-вторых, возможно, он не успеет восстановить кондиции до конца чемпионата. Как мне кажется, «Зенит» точно чемпион. По результатам — точно. Для интриги в РПЛ «Зениту» нужно проиграть три из последних девяти игр, а конкурентам — выигрывать все матчи. Но я сомневаюсь, что такое возможно», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» идет вторым, имея в активе 44 очка. «Спартак» занимает третью строчку (41 очко).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5054579-diniyar-bilyaletdinov-obyasnil-pochemu-uveren-v-chempionstve-zenita-v-rpl.html
Динияр Билялетдинов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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