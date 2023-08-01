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РПЛ

Сегодня, 14:08

Билялетдинов оценил победную серию «Спартака» на старте сезона

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, почему не спешит комментировать будущее московского клуба в сезоне-2023/24.

«Меня не удивляет, что после трех первых матчей сезона «Спартак» стал единственной командой, одержавшей три победы. По большому счету москвичи еще не играли ни с кем из суперсерьезных соперников. Сезон только начался. Еще все может измениться.

Такой старт «Спартака» — это, безусловно, хорошо. Значит команда готова к сезону. Но вопрос в том, что будет дальше. Вопрос в стабильности. Понятно, что от спартаковцев всегда ждут чего-то значительного. Но давайте посмотрим на команду на дистанции хотя бы до зимы», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

В РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:0). В Кубке России в гостях выиграл у «Краснодара» (2:1).

Динияр Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
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