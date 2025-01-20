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Сегодня, 04:19

Билялетдинов: «Голенков и Сергеев могут усилить «Локомотив»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное подписание железнодорожниками нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева и форварда «Ростова» Егора Голенкова.

«Голенков и Сергеев могут усилить «Локомотив». Но Голенков, по-моему, погабаритнее, чем Сергеев. Финиш осеннего этапа показал, что «Локомотиву» не хватило ресурсов в нападении. Кого бы выбрал я? Сергеева. Он более опытный. Хотя и Голенков тоже свои плюсы имеет», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

Источник: Vprognoze.ru.
2
Иван Сергеев
Ринат Билялетдинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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