Билялетдинов: «Голенков и Сергеев могут усилить «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное подписание железнодорожниками нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева и форварда «Ростова» Егора Голенкова.

«Голенков и Сергеев могут усилить «Локомотив». Но Голенков, по-моему, погабаритнее, чем Сергеев. Финиш осеннего этапа показал, что «Локомотиву» не хватило ресурсов в нападении. Кого бы выбрал я? Сергеева. Он более опытный. Хотя и Голенков тоже свои плюсы имеет», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.