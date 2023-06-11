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Билялетдинов оценил выступление «Локомотива» и «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер молодежной команды «Химок» Ринат Билялетдинов оценил выступление московских «Локомотива» и «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ.

«Локомотив» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков. Только у «Локомотива» была неудачная первая половина сезона, а у «Динамо» — вторая. Это два коллектива не на своем месте в турнирной таблице. Ротация и постоянство — антагонисты. Частая смена состава — потеря игрового почерка команды. Возможно, это одна из причин неудач «Динамо», что, на мой взгляд, и произошло», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

«Динамо» финишировало на 9-м месте, а «Локомотив» стал 8-м по итогам сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-rinat-bilyaletdinov-dinamo-i-lokomotiva-ne-na-svoyem-meste-v-turnirnoy-tablitse-rpl
Ринат Билялетдинов
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