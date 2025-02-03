Билялетдинов отреагировал на интерес «Лидса» к Сперцяну

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Лидс» была такая хулиганистая команда, жесткая, как у нас раньше говорили рабоче-крестьянская команда, которая вместе с мячом ноги отобьет. Сейчас не знаю, в последний раз с ними «Спартак» играл в прошлом веке. А так, можем «Лидсу» такого креативного игрока и не хватает», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке, который недолго возглавлял «Краснодар».

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.