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Сегодня, 04:17

Билялетдинов отреагировал на интерес «Лидса» к Сперцяну

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Лидс» была такая хулиганистая команда, жесткая, как у нас раньше говорили рабоче-крестьянская команда, которая вместе с мячом ноги отобьет. Сейчас не знаю, в последний раз с ними «Спартак» играл в прошлом веке. А так, можем «Лидсу» такого креативного игрока и не хватает», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке, который недолго возглавлял «Краснодар».

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Источник: Vprognoze
Ринат Билялетдинов
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Лидс
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