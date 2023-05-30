Билялетдинов отреагировал на слова Дуарте о нехватке физики в матче с «Краснодаром»: «Может, он не в форме»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» слова защитника «Спартака» Алексиса Дуарте о нехватке физики в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3).

На 58-й минуте встречи Дуарте не смог догнать полузащитника «быков» Жуана Батчи, который в результате забил гол в ворота красно-белых.

«Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал — ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать», — заявил в интервью «СЭ» Дуарте.

«Он просто не скоростной игрок. Ситуация была не из ряда вон выходящей. Там надо было бежать. Просто футболист «Спартака» оказался медленнее. Соответствует ли цена качеству, решать не мне. Раз купили, значит, соответствует. Есть ли у Дуарте перспективы? Сейчас тяжело сказать. «Спартак» всегда нацелен на результат, на победы, на атакующий футбол. Мне показался этот футболист исключительно «разрушителем». Может, форму наберет и что-то покажет. На данный момент игроку нужно качественно начинать атаку. Я сначала тоже не понял, почему Тавареша приобрели. А сейчас более-менее понятно. Игрок достаточно техничный. А к Дуарте вопрос. Может, он не в форме, посмотрим», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе 2023 года. 23-летний парагваец провел за московскую команду 8 матчей и не отличился результативными действиями.