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Сегодня, 04:05

Билялетдинов: «Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может стать главным тренером московского «Динамо».

«Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления. В «Оренбурге» он поставил весёлую и атакующую игру — интересная команда. Для самого Лички «Динамо» будет следующим шагом. «Динамо» провалило этот сезон, но логично, что из-за подбора футболистов и ожиданий Марцел согласится. Не рано ли переходить в «Динамо»? Почему нет? Галактионов взял «Локомотив», и все хорошо получилось. Если «Оренбург» не растеряет игроков, то найдёт классную замену Личке. Футболисты там собраны атакующие. «Динамо» тоже атакующая команда. Если Личке удастся поставить такой футбол в московской команде, то должно всё получиться. Ну и важна поддержка руководства и болельщиков. Не все и сразу может получиться, но надо дать время», — цитирует «Чемпионат.com» Билялетдинова.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.

 
Марцел Личка. В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке
Источник: https://www.championat.com/football/news-5138801-diniyar-bilyaletdinov-dinamo-shazhok-vperyod-dlya-marcela-lichki-v-plane-davleniya.html
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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