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Сегодня, 18:16

Билялетдинов поделился мнением, может ли Глушаков усилить «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, может ли экс-хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков усилить «Ростов».

«Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина. Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь «Ростову» во второй части чемпионата. Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона. Насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ? Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-esli-rostov-podpishet-glushakova-to-predlozhit-kontrakt-do-leta-
Денис Глушаков
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Ростов
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