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Сегодня, 18:59

Билялетдинов поделился мнением о лучших футболистах прошедшего сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер молодежной команды «Химок» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лучших футболистах прошедшего сезона в РПЛ.

«Лучшим игроком я отметил бы Малкома, но не забыл бы про Клаудиньо. Этот как в «Оренбурге» легионеры участвуют в организации атакующих действий, так и в «Зените». На них равняются все остальные. Поэтому такие игроки претендуют на роль лучших в сезоне. О «Локомотиве»: если бы не Дзюба, то Глушенкова и Пиняева не так было бы заметно. Хороший партнер в атакующих действиях позволяет реализовать твою мысль, и ты сразу становишься заметным. Твои действия тускнеют, если партнер этого не замечает. Дзюба — ключевой игрок завершающей стадии. Без него бы потускнела игра даже Миранчука. В хорошей команде, где есть исполнители, игрок способен быстрее прогрессировать, чем в той команде, где он был», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

В минувшем сезоне 34-летний Артем Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-rinat-bilyaletdinov-yesliby-ne-dzyuba-glushenkov-i-pinyayev-byliby-ne-tak-zametny-v-lokomotive
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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