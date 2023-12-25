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Сегодня, 21:24

Билялетдинов поделился мнением о выступлении «Рубина» в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении казанского клуба в первой части сезона.

«Седьмое место вполне соответствует комплектации команды и подбору игроков. Есть ли у «Рубина» ресурсы подняться выше? Надо знать каждого футболиста, чтобы ответить на этот вопрос. Нужно понимать, играет ли тот или иной футболист на пределе. С другой стороны, если игрок работает на пределе, то он повышает свои возможности. Но это может не каждый, некоторые упираются в потолок. Это уже особенности организма. Потенциал команды складывается из отдельных футболистов. Если в команде много человек, не достигших потолка, она имеет перспективу роста. Плюс надо учитывать психологическое давление, потому что при нем многие начинают проседать. В начале сезона все относили «Рубин» к командам, которые будут бороться за выживание. Но я говорил, что никакого кризиса там нет и близко. Просто более сильным командам чаще везет. Так и с казанцами было, когда команда недобирала очки. Но не надо спешить с выводами, потому что потом все выравнивается и упирается в комплектование и тренировочный процесс», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Рубин» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522628_rinat_bilyaletdinov_uroven_rubina_vyishe_chem_to_mesto_kotoroe_on_zanimaet_seychas
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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