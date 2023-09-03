Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Билялетдинов: «Если «Спартак» поменяет тренера, то можно считать, что полсезона «коту под хвост»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил вероятность отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, сколько руководство клуба будет его терпеть. Сейчас черная полоса наступила из не очень удачных матчей. Сейчас выиграют пару игр и все забудется. Реален ли приход Черчесова в «Спартак»? Не знаю, он сейчас без работы. Во-первых, это не только, что тренер пришел новый. В связи с этим новый вектор команды и так далее. Просто сейчас если менять что-то кардинально, то это полсезона коту под хвост. Даже с таким специалистом, как Черчесов, все равно нужно будет разобраться в ситуации, а это требует времени», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Билялетдинова.

2 сентября «Спартак» уступил «Краснодару» в матче 7-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В 8-м туре «Спартак» встретится с «Сочи».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005312117_diniyar_bilyaletdinov_esli_spartak_pomenyaet_trenera_to_mojno_schitat_chto_pol_sezona_kotu_pod_hvost
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вратарь Иван Федотов попал в заявку ЦСКА на матч КХЛ с «Ак Барсом»
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Локомотив» — «Балтика»: видео голов
Агент Изидора: «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и не готов выстраивать конструктивный диалог»
«Локомотив» удержал победу над «Балтикой» в матче РПЛ
«Локомотив» удержал победу над «Балтикой». Онлайн-трансляция матча
Зарема обвинила менеджмент «Спартака» в потакании Абаскалю: «Он не курица, которая снесет золотые медали»
Петрушин: «Мне Сазонов не очень нравился по его игровым качествам, он не соответствовал уровню защитников «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба не был в офсайде, гол засчитан правильно. Что судьи изучали три минуты?

ЦСКА — «Зенит»: Келвен дебютирует в стартовом составе армейцев