0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 23:27

Билялетдинов посоветовал Баринову попробовать себя в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов посоветовал полузащитнику Дмитрию Баринову попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Это надо смотреть. Важно, какие конкретно клубы интересуются. При этом важен интерес тренера. Потому что мы видим на примере Дзюбы, почему у него в Турции не получилось. Мне кажется, просто тренер не хотел перестраивать игру под его стиль. Так что переход переходом, конкретный интерес если появляется, то нужно взвешивать. Конечно, что попробовать свои силы в другом чемпионате, если клуб найдёт точки соприкосновения, то есть, может предложат контракт, а Баринов не захочет туда ехать. Если наоборот, то вариант с переходом в другой клуб я бы рассмотрел», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру»

26-летний воспитанник «Локомотива» Баринов в текущем сезоне сыграл 25 матчей за клуб, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость Баринова оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054509_diniyar_bilyaletdinov_dal_sovet_barinovu_poprobovat_sebya_v_evrope
Динияр Билялетдинов
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чепчугов отметил уверенные действия Акинфеева в матче с «Зенитом»

Медина прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»