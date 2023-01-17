Билялетдинов: «Между Гулиевым и Гогниевым был разговор по душам»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что на сборах подмосковного клуба случился конфликт у главного тренера Спартака Гогниева и полузащитника Аяза Гулиева.

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал одну результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.