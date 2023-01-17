Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:13

Билялетдинов: «Между Гулиевым и Гогниевым был разговор по душам»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что на сборах подмосковного клуба случился конфликт у главного тренера Спартака Гогниева и полузащитника Аяза Гулиева.

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал одну результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Источник: РБ Спорт
Аяз Гулиев
Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Презедент «Оренбурга» заявил, что в команде еще не думали о сопернике на второй сбор

Ежов об уходе Пиняева и Глушенкова: «Ничего страшного, будем нарабатывать что-то новое»