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Сегодня, 08:51

Билялетдинов: «Спартаку» не надо расставаться с Максименко, у него есть необходимая квалификация»

Мария Гусева
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может расстаться с вратарем Александром Максименко.

«Мне кажется, что Селихов и Максименко — это два стабильных вратаря, обойма красно-белых, — цитирует Betonmobile.ru Билялетдинова. — Они оба могут «привозить». Первый это сделал, например, в игре с «Зенитом», второй тоже не безгрешен. Квалификация у Максименко есть необходимая, хотя решать руководству. Как по мне, Александр не заслуживает замены, он адекватный вратарь».

В сезоне-2022/23 Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Максименко
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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