Сегодня, 17:20
Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».
«Не знаю, подойдет ли Галактионов «Локомотиву». В клубе тяжелая ситуация, а бывал ли Галактионов в такой сложной обстановке? «Локомотив» — это большая команда с большими ожиданиями. Тут будет непросто любому тренеру. Хватит ли Галактионову опыта, чтобы вывести команду из ступора?», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.
После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Журналист Иван Карпов сообщил, что Галактионов является одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Локомотива».
38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).
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Основные источники исследования