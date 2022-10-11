Билялетдинов — о Галактионове в роли главного тренера «Локомотива»: «Тут будет непросто любому тренеру»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Не знаю, подойдет ли Галактионов «Локомотиву». В клубе тяжелая ситуация, а бывал ли Галактионов в такой сложной обстановке? «Локомотив» — это большая команда с большими ожиданиями. Тут будет непросто любому тренеру. Хватит ли Галактионову опыта, чтобы вывести команду из ступора?», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Журналист Иван Карпов сообщил, что Галактионов является одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Локомотива».

38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).