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Динияр Билялетдинов: «Уход Миранчука и Гильерме — это потеря для «Локомотива»

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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Антон Миранчук и Маринато Гильерме покидают клуб.

«Безусловно, уход Миранчука и Гильерме — это потеря для «Локомотива». Они приносили победы команде, но в футболе возможно все. Ничего с этим не сделаешь. Будущее Антона? Смотря какой чемпионат и команда. Мастерство у него есть. След в истории «Локомотива» он оставил. Будем переживать за Миранчука в другом чемпионате и клубе», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 он провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропустил 385 мячей и 143 встречи отыграл «на ноль».

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Динияр Билялетдинов
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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