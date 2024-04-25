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Сегодня, 18:07

Билялетдинов: «Главные проблемы Дзюбы — это возраст и состояние, которое может не соответствовать «Локомотиву»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о дальнейшем будущем нападающего Артема Дзюбы в московском клубе.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Этот сезон может стать последним для Дзюбы в «Локомотиве»? Вполне. Игроки, у которых контракт заканчивается, в концовке сезона проявляют себя. Есть особый подтекст, ведь игрок начинает думать о будущем. Если его не видят в команде, то желание выкладываться будет резко снижаться, потому что, получи игрок травму, он не сможет себя предложить другим клубам. Это тонкая игра. Как будет с Дзюбой — сложно предположить. Его главные проблемы — это возраст и состояние, которое может не соответствовать «Локомотиву», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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