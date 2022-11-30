Билялетдинов рассказал, что в первой части РПЛ его удивил «Оренбург», а из игроков — Пиняев

Бывший тренер тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в ответил на вопрос о том, какие клубы удивили его в первой части чемпионата России.

«Со знаком минус в этой части сезона удивили «Локомотив» и «Сочи». Остальные команды хорошо выступили. Удивил «Оренбург». Казалось, что после 1:5 от «Локомотива» и «Зенита» 0:8 команда провалится, но потом «Оренбург» произвел впечатление», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он поделился мнением о выступлении нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в текущем сезоне РПЛ.

«Отдаю должное его голевому чутью, но все равно надо дальше за ним смотреть. Были такие примеры, когда футболист не из статусной команды много забивал. В прошлом сезоне таким был Агаларов. Повторить успех — намного сложнее, чем достичь его в первый раз. Его празднования, предложение девушке — это не мое. Вот Пиняев меня удивил. Да, он забил меньше, чем Сычевой, но его действия на поле очень впечатляют», — добавил специалист.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (42 очка), на второй позиции расположился «Спартак», (36 очков), третье место занимает «Ростов» (35 очков).