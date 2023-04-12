Билялетдинов рассказал о своих обязанностях в «Химках» после прихода в клуб Талалаева

Исполнявший обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов заявил, что сконцентрируется на других направлениях развития клуба после прихода Андрея Талалаева.

«Лучше у Андрея Викторовича спросить, войду ли я в тренерский штаб «Химок», в ближайшее время я пока в системе футбольного клуба. Пока я здесь, есть задачи, которые распространяются на другие команды в системе клуба. В ближайшее время я буду здесь, дальше — перестановки внутри клуба, потому что я являюсь старшим тренером «Химок», есть работа не только в главной команде. Есть направления развития клуба, которые подразумевают, помимо развития важнейшей главной команды, развитие других команд, которые не только важно курировать, но и поднимать уровень, в целом работать над повышением уровня игроков», — приводит ТАСС слова Билялетдинова.

11 апреля стало известно о назначении Талалаева на пост главного тренера «Химок». Специалист подписал контракт с подмосковной командой на пять лет. На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.