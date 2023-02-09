0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Билялетдинов рассказал о тренировках Седрика Гогуа в «Химках»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, что защитник Седрик Гогуа приступил к тренировкам в команде.

— Он приступил к тренировкам, занимается несколько дней. У нас были игры, поэтому он не был задействован. Сейчас пока невозможно оценить его состояние, прошло слишком мало времени, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

— Он будет заниматься до конца сбора?
— Главный тренер решит. Пока футболист тренируется.

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-rasskazal-o-trenirovkah-sedrika-gogua-v-himkah/
Ринат Билялетдинов
Седрик Гогуа
ФК Химки
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кечинов: «Если Мелешин продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду»
Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»
Игонин: «Бразильских легионеров в «Зените» никто не держит»
«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме
Дюрица: «Баринов не должен расстраиваться срыву трансфера в «Бешикташ». У него еще все впереди»
Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба: «Сейчас не время слов, а время дела. Постараюсь помочь «Локомотиву»

Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!»