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Сегодня, 07:49

Билялетдинов: «Жду старта РПЛ больше, чем развязки Евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата России.

«Честно говоря, учитывая все последние новости, я жду старта РПЛ больше, чем развязки чемпионата Европы. Концовка минувшего сезона и финал Кубка России вселили в меня какой-то оптимизм. Возможно, что ложный, но мне почему-то верится, что наш чемпионат с самого первого тура будет радовать искрометным футболом», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Старт нового сезона РПЛ назначен на 19 июля.

Источник: https://legalbet.ru/news/bilyaletdinov-zhdu-starta-rpl-bolshe-chem-razvyazki/
Ринат Билялетдинов
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