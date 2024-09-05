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Билялетдинов рассказал об успехах академии «Локомотива»

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Тренер отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» рассказал об успехах за период работы в академии клуба.

Билялетдинов с 22-го марта 2024 года работает тренером отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Академия «Локо» выиграла 3 больших турнира за неделю, которые прошли с 19 по 25 августа — это историческое событие. То есть идет прогресс. Надеюсь, частички нашей работы тоже в этом имеются. Так или иначе, результат, безусловно, тоже важен. Это один из кирпичиков, который цементирует характер ребят, развивается дух победителя — все это должно присутствовать. Мы это стараемся прививать. У каждого мальчишки или девчонки есть шанс попробовать отобраться в академию «Локомотива» и пройти путь, к примеру, Батракова или Ракова. Кстати, отбор уже скоро — 8 сентября на «Сапсан Арене». Нет каких-то мелочей, все важно: результат, подготовка, оттачивание мастерства. Потом это обязательно должно пригодиться. Результат нашей работы будет виден чуть позже. Надеюсь, что он будет достаточно весомым», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Билялетдинов является воспитанником «Локомотива». За основную команду хавбек провел 186 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2004 году, а также обладателем Суперкубка России и Кубка страны.

(Александр Абустин)

Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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