Билялетдинов считает, что для «Локомотива» кандидатуры лучше Семина нет

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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов может стать новым главным тренером «Локомотива».
«Галактионов? Лучше пусть этот выбор объяснят те, кто принимал решение. Они же чем-то руководствовались в тот момент. Я не отошел от своей позиции, что на данном этапе кандидатуры лучше Семина просто нет. Может и Галактионов будет удачным выбором, а может, и снова нет. Каких-то больших достижений за Галактионовым на высшем уровне я не видел. Молодежная сборная не выходила из группы, в «Ахмате» тоже у него не пошло. Этого, на мой, взгляд недостаточно для работы в «Локомотиве», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru
Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра.
10 октября стало известно, что «Локомотив» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды: бывшего тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана и прежнего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Позже «Чемпионат» сообщил, что московский клуб готов назначить Галактионова на эту должность.
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