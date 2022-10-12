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Сегодня, 13:24

Билялетдинов считает, что для «Локомотива» кандидатуры лучше Семина нет

Алина Савинова

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов может стать новым главным тренером «Локомотива».

«Галактионов? Лучше пусть этот выбор объяснят те, кто принимал решение. Они же чем-то руководствовались в тот момент. Я не отошел от своей позиции, что на данном этапе кандидатуры лучше Семина просто нет. Может и Галактионов будет удачным выбором, а может, и снова нет. Каких-то больших достижений за Галактионовым на высшем уровне я не видел. Молодежная сборная не выходила из группы, в «Ахмате» тоже у него не пошло. Этого, на мой, взгляд недостаточно для работы в «Локомотиве», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра.

10 октября стало известно, что «Локомотив» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды: бывшего тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана и прежнего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Позже «Чемпионат» сообщил, что московский клуб готов назначить Галактионова на эту должность.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-galaktionov-schitayu-chto-seychas-kandidaturyi-luchshe-semina-dlya-lokomotiva-net

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13%

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1.41

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22%

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Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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