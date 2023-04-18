Билялетдинов считает, что для «Локомотива» реально завершить чемпионат в середине турнирной таблицы

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о выступлении железнодорожников во второй части РПЛ сезона-2022/2023.

«Было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона. Команда регулярно набирает очки, и в этом нет ничего удивительного: в игру очень хорошо вписались новички. Глушенков, Смольников, Дзюба, Пиняев — все уже проявили себя. К сожалению, в первой половине сезона «Локо» упустил очень много очков. Но завершить чемпионат в середине турнирной таблицы вполне реально», — приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.