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Сегодня, 13:55

Билялетдинов считает, что для «Локомотива» реально завершить чемпионат в середине турнирной таблицы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о выступлении железнодорожников во второй части РПЛ сезона-2022/2023.

«Было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона. Команда регулярно набирает очки, и в этом нет ничего удивительного: в игру очень хорошо вписались новички. Глушенков, Смольников, Дзюба, Пиняев — все уже проявили себя. К сожалению, в первой половине сезона «Локо» упустил очень много очков. Но завершить чемпионат в середине турнирной таблицы вполне реально», — приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5072669-bilyaletdinov-bylo-ozhidaemo-chto-lokomotiv-horosho-podgotovitsya-ko-vtoroj-chasti-sezona.html
Динияр Билялетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
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