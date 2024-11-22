Билялетдинов считает, что Дзюба может забить «Рубину» в Казани

Сегодня, 15:52
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед матчем 16-го тура РПЛ между казанской командой и «Акроном» поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.
«Дзюба может забить «Рубину» в Казани. У него будут шансы в предстоящем матче. А реализует он своим моменты или нет, покажет игра. Но Артем уже не в том тонусе, чтобы забивать во всех эпизодах. Общий уровень готовности у него уже не тот, но мастерство по-прежнему высокое. Но даже если он один гол забьет, это будет отличный результат. Но в целом, я думаю, что казанцы справятся с ним в этой встрече», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».
Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 19.00 по мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. После первого круга РПЛ подопечные Рашида Рахимова набрали 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева с 16 баллами располагается на девятой строчке.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах тольяттинского клуба, забив два гола и отдав три результативные передачи. Контракт 36-летнего нападающего с клубом действует до 30 июня 2025 года.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)