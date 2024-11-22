Билялетдинов считает, что Дзюба может забить «Рубину» в Казани

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед матчем 16-го тура РПЛ между казанской командой и «Акроном» поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

«Дзюба может забить «Рубину» в Казани. У него будут шансы в предстоящем матче. А реализует он своим моменты или нет, покажет игра. Но Артем уже не в том тонусе, чтобы забивать во всех эпизодах. Общий уровень готовности у него уже не тот, но мастерство по-прежнему высокое. Но даже если он один гол забьет, это будет отличный результат. Но в целом, я думаю, что казанцы справятся с ним в этой встрече», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 19.00 по мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. После первого круга РПЛ подопечные Рашида Рахимова набрали 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева с 16 баллами располагается на девятой строчке.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах тольяттинского клуба, забив два гола и отдав три результативные передачи. Контракт 36-летнего нападающего с клубом действует до 30 июня 2025 года.