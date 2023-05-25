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Сегодня, 19:03

Билялетдинов считает, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о продлении контракта форварда Артема Дзюбы с железнодорожниками.

Новый контракт 34-летнего форварда с московской командой рассчитан до 2024 года.

«Дзюба заслужил и наработал на продление контракта. Посмотрим, как он дальше будет себя проявлять в «Локомотиве», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он предположил, сколько времени Дзюба еще будет играть на высшем уровне в РПЛ.

«Пару лет может спокойно играть. Все зависит от его мотивации, главное, чтобы она была. Лига у нас специфическая, РПЛ не отличается каким-то супертемпом и сверхскоростями», — добавил специалист.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-dzyuba-zasluzhil-novy-j-kontrakt-s-lokomotivom-glavnoe-chtoby-u-nego-by-la-motivatsiya/
Артем Дзюба
Динияр Билялетдинов
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