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Сегодня, 12:18

Динияр Билялетдинов: «Не верю в чемпионство «Краснодара». «Быкам» не хватит опыта»

Динияр Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватит опыта для победы в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас на чемпионство может претендовать любая команда. Вспомните, как в прошлом сезоне начинал весну «Локомотив». Если они продолжат в таком графике, почему нет? В чемпионство «Краснодара» я не верю. Думаю, им не хватит опыта. Чемпионская гонка — это психология, опыт. А у «Зенита» его больше», — сказал Билялетдинов «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая идущего вторым «Зенит» на 2 балла.

Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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