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Билялетдинов считает, что «Локомотив» может бороться за топ-3 в новом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

«С приходом Галактионова ситуация в клубе стабилизировалась. Можно сказать, что с тренером угадали. В новом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за топ-3. Для этого надо с первого тура показывать лучшую игру и ни в коем случае не допустить повторения начала прошлого сезона», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-lokomotiv-mozhet-borot-sya-za-top-3-v-novom-sezone-rpl/
Динияр Билялетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
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