Билялетдинов считает, что «Локомотив» навязал борьбу лидерам РПЛ

Экс-полузащитник «Локомотива», возглавлявший «Локо» и казанский «Рубин», заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» оценил игру железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Сначала оценю выступление «Локомотива» в летне-осенней части в целом. И оценю со знаком плюс. Борьбу лидерам, что для многих стало сюрпризом, железнодорожники навязали. И не просто навязали, а показали новую, свежую игру, точнее, новое построение, очень привлекательное для болельщиков. И мне кажется, даже сами не ожидали, что так здорово получится после потери ряда ведущих игроков: это ведь всегда требует времени. Но сразу появились новые имена! Но если старт был удачным, то вот дальше случился период нестабильности. Ей есть объяснение... Нет, не оправдание, а именно объяснение. Это все свойственно молодым, знаю и по собственному игровому, а потом и тренерскому опыту. Новый уровень физической нагрузки, да и психологической тоже, причем постоянный, а не разовый, безусловно, требует перестройки. Как ментальной, так и перестройки организма. Это, по сути, как прививка, которой нельзя избежать. Со временем все наладится. Да и тренерский штаб в чем-то тоже учится. Делает выводы, анализирует», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» оценил игру железнодорожников в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Порадовало то, что команда, пускай и находясь сейчас не на пике формы, смогла на характере не проиграть. Как говорят в таких случаях, на морально-волевых качествах. Тут дело такое: упереться всегда можно, даже не в лучшем состоянии, но если есть коллектив. Этот матч доказал, что он есть. Была напряженная игра, битва, но молодые не прогнулись, выдержали. Это важно и на будущее — понюхать пороху таких сражений лично, а не только слушать рассказы ветеранов. Теперь можно опереться на собственный опыт. Вообще, обе команды бились так, словно это был финал Кубка! Закольцую: эту часть чемпионата, как уже сказал, оцениваю для «Локо» со знаком плюс, более того, отдам команде первое место по положительным эмоциям, которые она подарила как зрителю», — добавил Билялетдинов.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).