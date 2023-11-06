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Сегодня, 21:34

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» реально попасть в тройку призеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением, сможет ли «Локомотив» побороться за призовые места в текущем сезоне.

«Мягко говоря, «Локомотиву» будет тяжело догнать «Краснодар». Но хороший рывок из трех-четырех побед подряд может приблизить команду к лидеру. Объективнее на ситуацию можно будет смотреть после зимней паузы. Реально ли «Локомотиву» быть в тройке? Реально. Нужна серия из побед. Тренер умеет готовить команду к весенней части чемпионата. Это мы увидели в прошлом сезоне. Думаю, после зимней паузы «Локо» будет выступать лучше и увереннее», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

После 14 туров «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-schitaet-chto-lokomotivu-realno-popast-v-troyku-prizerov-rpl
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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