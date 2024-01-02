Билялетдинов считает, что «Оренбург» должен остаться в РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал игру команд, которые борются за выживание в РПЛ.

«Факел» играет на пределе своих возможностей, но их уровень повышается. С каждой победой к ним приходит уверенность. У «Оренбурга» есть нестандартные футболисты. Команда держится на них. По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее», – цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

После 18 туров «Балтика» (13 очков) и «Сочи» (11) занимают места в зоне вылета РПЛ. «Оренбург» (15) идет на 13-м месте, а «Ахмат» (17) располагается на 12-й строчке.