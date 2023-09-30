Билялетдинов считает, что претензии Иванова к арбитрам матча «Ростов» — «Урал» обоснованы

Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на высказывание президента «Урала» Григория Иванова после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

В интервью после игры Иванов сказал, что арбитров стоит «утопить» или «разбить им головы битой».

«Поведение Иванова импульсивное. Я обрывками видел вчерашний матч. В моменте с пенальти касание руки было. Опять решение против «Урала», получается. Удаление — это не фол последней надежды. Претензии Иванова вполне обоснованы. К тому же этот результат наслоился на предыдущие матчи, поэтому такие возгласы у Григория Викторовича. Согласен, что есть проблемы в нашем судействе. Главное — это неодинаковая трактовка правил. Команды и футболисты это чувствуют. Надо работать над повышением судейского мастерства», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. В 11-м туре команда на своем поле примет «Локомотив». Матч пройдет 7 октября.