Билялетдинов считает, что при возвращении в «Локомотив» с Миранчука будет немалый спрос

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает о возможной аренде железнодорожниками полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук — хорошая боевая единица для нашего чемпионата. Почему бы и нет, если есть такая возможность. Но нужно понимать желание игрока — как он себя чувствует в коллективе в Италии. Надо понимать, рассчитывают на него там или нет. Может ли он дать что-то большее, но это уже вопрос к Миранчуку. Если нет, то нужно что-то менять, и аренда была бы не плохим вариантом. Будет ли это выигрышная история для обеих сторон, потому что в случае аренды в Миранчука в «Локомотив» Алексей уйдет в более слабый чемпионат? Здесь тоже будет спрос немалый. У нас тоже лига непростая, со своей спецификой. Человек с практикой более востребован, чем без нее. Если «Локомотив» — тот клуб, который поддержит его в этой ситуации, то это будет выигрышная история для всех сторон», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с арендой Миранчука в зимнее трансферное окно. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил возвращения футболиста.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Аталанты».